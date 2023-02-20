Украинские войска обстреляли ряд населённых пунктов в ДНР

Донецк, , 12:20 — REGNUM Ряд населённых пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), включая столицу региона Донецк, был обстрелян со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск был произведён в 10:00 (совпадает с мск), и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 10:05 ВСУ выпустили три снаряда из танка по Первомайскому, в 10:10 восемь мин калибра 120 мм по Новосёловке-2, в 10:25 четыре снаряда калибра 122 мм по Марьинке, в 10:30 пять мин калибра 120 мм по Первомайскому и в 10:55 четыре снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка и десять снарядов калибра 152 мм по Ясиноватой.

Помимо этого, указывается, что в 11:05 киевскими военными было выпущено пять снарядов калибра 152 мм по Новосёловке-2, в 11:10 пять мин калибра 120 мм по Первомайскому, в 11:30 четыре мины калибра 120 мм по Марьинке и в 11:40 три мины калибра 120 мм по Майорску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк и Макеевку, а также населённые пункты Водяное, Марьинка и Новосёловка-2.