Москва, 20 февраля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СКР) в общей сложности возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, которые дискредитируют Вооружённые силы РФ. Об этом в опубликованном ТАСС 20 февраля интервью сообщил председатель комитета Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что наказание для таких нарушителей предусмотрено суровое, но это продиктовано сложившейся ситуацией. По мнению главы СКР, многие недооценивают, насколько опасны подобные преступления.

Бастрыкин заявил, что ложные сообщения о действиях российской армии могут навредить не только определённым гражданам, но также интересам страны и общественной безопасности.

Стоит отметить, что Бастрыкин ранее резко отозвался о тех, кто сделал себе состояние в России, а потом покинул страну и критикует российскую армию. По мнению главы СКР, это является предательством.