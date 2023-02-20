Анкара, , 12:15 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил в известность генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности Анкары отдельно рассмотреть возможность вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции.

Финляндия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пресс-конференция Чавушоглу проходила в Анкаре по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«На прошлой неделе президент Эрдоган сказал Столтенбергу, что мы могли бы занять другую позицию в отношении членства Финляндии в НАТО», — сказал турецкий дипломат.

Также Чавушоглу отметил, что вопрос по Швеции пока остается открытым, так как в стране продолжается пропаганда Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной турецкими властями экстремистской организацией.

Напомним, что Финляндия и Швеция направили совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс НАТО в мае 2022 года.

Ранее в ходе пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Турции заявил, что Анкара не намерена присоединяться к односторонним санкциям против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция не присоединится к односторонним санкциям против России — Чавушоглу