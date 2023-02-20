Грозный, , 12:14 — REGNUM Военнослужащие ВС РФ совместно с сотрудниками Народной милиции Луганской Народной Республики сумели захватить стратегически важную высоту в районе Белогоровки. Бои за неё велись довольно долго. С занятием этой возвышенности ВС РФ получили существенные преимущества на данном участке соприкосновения с противником. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спецназ «Ахмат» совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки», — написал Кадыров 20 февраля в своем телеграм-канале.

По его словам, под контроль российских военных «перешло порядка пяти километров земли». Кроме того, войска РФ получили доступ к железнодорожной ветке, ведущей в Северск. Это позволило получить «значительное преимущество на этом участке фронта», отметил чеченский лидер.

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Как рассказал Кадыров, сообщение о занятии этого стратегического объекта он получил от командира одного из отрядов спецназа «Ахмат» Киргиза Мусиханова. Ранее сообщалось о том, что этот чеченский боец был в числе возвращенных из украинского плена осенью 2022 года. Теперь он со своими соратниками «добивается превосходных результатов на одном из самых ответственных направлений», отметил Кадыров.