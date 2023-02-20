Воронеж, 20 февраля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Три пешехода, двигавшихся в Воронеже по проезжей части вне пешеходного перехода, были сбиты легковым автомобилем. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

ГУ МВД по Воронежской области ДТП. Воронеж

Уточняется, что авария произошла в 03:30 (совпадает с мск) около дома №65 по улице Богучарской в Железнодорожном районе Воронежа.

«Местная жительница, управляя автомобилем «Лада-Калина», двигаясь по улице Калининградской со стороны улицы Планетной в сторону улицы Куйбышева, допустила наезд на трёх пешеходов, которые переходили дорогу вне пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате аварии пешеходы в возрасте 52, 20 и 22 лет были направлены в медучреждение с разными травмами. Полицейские ведут проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение на Крымском мосту было восстановлено после произошедшего ранее дорожно-транспортного происшествия.