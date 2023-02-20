ВС РФ уничтожили на Украине большую часть техники НАТО
Москва, 20 февраля 2023, 12:13 — REGNUM Служба внешней разведки РФ (СВР России) 20 февраля известила об уничтожении российскими войскам большей части военной техники стран НАТО, поставленной на Украину. Речь идет о поставках в период с декабря 2021 года. За это время украинские власти получили 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 артиллерийских систем.
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 364 дня. Но ещё задолго до её начала страны НАТО начали активное снабжение Украины оружием и боеприпасами. И ВСУ его применяли на территориях Донбасса, поражая гражданскую инфраструктуру, убивая мирных людей.
Только за 2021 год в результате действий военнослужащих ВСУ в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения. Более 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля 2022 года.
Поставки оружия странами НАТО на Украину превышают возможности их производства, заявил 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«В основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО. Отмечаем абсурдность раздающихся на этом фоне заявлений, будто поставки вооружений приближают мир и не мешают дипломатии. На деле они не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к ещё большей эскалации», — подчеркнул заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ 16 февраля 2023 года.
«Призываем западных кураторов Киева поумерить пыл в их антироссийской агонии и заняться купированием реальных рисков эскалации военно-политической ситуации в Европе, которые генерируются их безудержными поставками вооружений на Украину», — отметил 15 февраля руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По состоянию на 19 февраля, с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении военной техники стран НАТО, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) с декабря 2021 года, ранее известила Служба внешней разведки РФ.