Москва, 20 февраля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Служба внешней разведки РФ (СВР России) 20 февраля известила об уничтожении российскими войскам большей части военной техники стран НАТО, поставленной на Украину. Речь идет о поставках в период с декабря 2021 года. За это время украинские власти получили 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП и 655 артиллерийских систем.

Минобороны РФ Данные обо всей техники, уничтоженной ВС РФ с начала специальной операции на Украине по состоянию на 19 февраля

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 364 дня. Но ещё задолго до её начала страны НАТО начали активное снабжение Украины оружием и боеприпасами. И ВСУ его применяли на территориях Донбасса, поражая гражданскую инфраструктуру, убивая мирных людей.

Только за 2021 год в результате действий военнослужащих ВСУ в Донбассе погибли 77 человек, 129 получили травмы и ранения. Более 3,9 тысячи мирных жителей были убиты и 5,3 тысячи ранены в Донбассе с 24 февраля 2022 года.

Поставки оружия странами НАТО на Украину превышают возможности их производства, заявил 13 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«В основе действий НАТО на Украине и вокруг неё изначально лежала антироссийская направленность, а милитаризация Украины и Восточной Европы осуществлялась осознанно в рамках военных приготовлений НАТО. Отмечаем абсурдность раздающихся на этом фоне заявлений, будто поставки вооружений приближают мир и не мешают дипломатии. На деле они не только закрывают двери для дипломатических усилий, но и прямо ведут к ещё большей эскалации», — подчеркнул заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ 16 февраля 2023 года.

«Призываем западных кураторов Киева поумерить пыл в их антироссийской агонии и заняться купированием реальных рисков эскалации военно-политической ситуации в Европе, которые генерируются их безудержными поставками вооружений на Украину», — отметил 15 февраля руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По состоянию на 19 февраля, с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, об уничтожении военной техники стран НАТО, поставленной Вооруженным силам Украины (ВСУ) с декабря 2021 года, ранее известила Служба внешней разведки РФ.