Москва, 20 февраля, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Зампредседателя Банка России Руслан Вестеровский покинет свой пост с 28 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Руслан Вестеровский

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь высоко оценила работу Руслана Вестеровского.

«Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте», — передает слова Набиуллиной пресс-служба Банка России.

По официальной информации, Вестеровский «принял решение продолжить карьеру вне Банка России». Предположительно Руслан Вестеровский займет пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием» в Сбербанке.

Напомним, Вестеровский работал в ЦБ с 2015 года. Он курировал работу Университета Банка России, центра «Нудоль», департаментов кадровой политики, недвижимости, а также закупок.