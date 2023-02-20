В Пекине назвали неприемлемой критику США китайско-российских отношений
Пекин, 20 февраля 2023, 12:02 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь в ходе брифинга 20 февраля призвал Соединенные Штаты Америки перенаправить свои усилия с критики китайско-российских отношений на поиск разрешения конфликта на Украине.
«Мы настаиваем, чтобы США как следует задумались над своими действиями и предприняли реальные шаги для примирения и продвижения мирных переговоров [по конфликту на Украине — ред.]», — подчеркнул Вэньбинь.
Также официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай считает неприемлемыми критические заявления США касательно китайско-российских отношений.
Ван Вэньбинь напомнил, что именно Вашингтон путем поставок Киеву вооружения и военной техники способствует эскалации конфликта.
«У американской стороны нет никакой компетенции, чтобы указывать КНР, что нам нужно делать», — добавил китайский дипломат.
Как говорилось в статье, опубликованной китайским государственным издание Global Times, иррациональная ненависть Европы и США к России способствует эскалации конфликта на Украине.
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