Обозреватель TAC Эпископос: страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией

Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Веру в Украину и в победу Киева в конфликте с Россией начинают терять страны Запада. Об этом говорится в опубликованной 20 февраля статье изданием The American Conservative аналитика Марка Эпископоса.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил автор материала, на данный момент неясно, сколько ещё месяцев «скорой победы» способен выдержать Киев, и, хотя в течение прошедшего года СМИ Запада упорно заявляли, что у России якобы в течение ближайшего времени не останется вооружений, военной техники и солдат, теперь взгляды на завершение конфликта на Украине начинают изменяться.

«Трудно не заметить, насколько резко изменился настрой западных СМИ по сравнению с тем, каким он был всего четыре месяца назад. Как мы дошли до этого и к чему это может привести? Как и другие непродуманные внешнеполитические авантюры последних нескольких десятилетий, катастрофа, разворачивающаяся на Украине, была полностью предсказуема», — говорится в публикации.

Также Эпископос указал, что американские власти вначале считали, что Киев якобы может одержать верх в конфликте с Россией и потому старались помогать украинской стороне любой ценой, однако на сегодняшний день многие в Вашингтоне и правительствах стран Европы осознают, что для ВСУ военная ситуация складывается неидеально, и она может завершиться поражением Украины.

«Надежды Вашингтона на достижение чего-то, что можно с полным основанием назвать победой или хотя какой-то окупаемостью огромных американских вложений в Украину, становятся все меньше с каждым месяцем. Как для наших союзников, так и для противников становится очевидным, что Белый дом, скованный опасно неопределённой идеей полной победы над Россией, загнал себя в угол», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин написал, что импульс для изменения существующего в мире на данный момент порядка в пользу многополярной модели дала спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.