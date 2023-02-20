Вашингтон, 20 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Веру в Украину и в победу Киева в конфликте с Россией начинают терять страны Запада. Об этом говорится в опубликованной 20 февраля статье изданием The American Conservative аналитика Марка Эпископоса.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как отметил автор материала, на данный момент неясно, сколько ещё месяцев «скорой победы» способен выдержать Киев, и, хотя в течение прошедшего года СМИ Запада упорно заявляли, что у России якобы в течение ближайшего времени не останется вооружений, военной техники и солдат, теперь взгляды на завершение конфликта на Украине начинают изменяться.

«Трудно не заметить, насколько резко изменился настрой западных СМИ по сравнению с тем, каким он был всего четыре месяца назад. Как мы дошли до этого и к чему это может привести? Как и другие непродуманные внешнеполитические авантюры последних нескольких десятилетий, катастрофа, разворачивающаяся на Украине, была полностью предсказуема», — говорится в публикации.

Также Эпископос указал, что американские власти вначале считали, что Киев якобы может одержать верх в конфликте с Россией и потому старались помогать украинской стороне любой ценой, однако на сегодняшний день многие в Вашингтоне и правительствах стран Европы осознают, что для ВСУ военная ситуация складывается неидеально, и она может завершиться поражением Украины.

«Надежды Вашингтона на достижение чего-то, что можно с полным основанием назвать победой или хотя какой-то окупаемостью огромных американских вложений в Украину, становятся все меньше с каждым месяцем. Как для наших союзников, так и для противников становится очевидным, что Белый дом, скованный опасно неопределённой идеей полной победы над Россией, загнал себя в угол», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин написал, что импульс для изменения существующего в мире на данный момент порядка в пользу многополярной модели дала спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.