Берлин, 20 февраля, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, полагая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, призналась, что Запад выступает против России и «этот фронт также очень похож на украинский».

Сергей Фадеичев/ ТАСС Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) (слева направо)

Об этом она рассказала в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, представившись Порошенко, поговорили с Меркель и выложили беседу на Rutube.

«Европейцы — Франция, Германия — очень активно общаются с США, и этот фронт также очень похож на украинский», — сказала Меркель.

Что касается Берлина, по словам Меркель, ему важна «согласованная политика между союзниками». Также она указала на активную антироссийскую роль Польши.

Меркель по теме Минских соглашений заявила, что все стороны согласились подписать их, чтобы дать Киеву время окрепнуть и противостоять России на другом уровне.

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Напомним, Меркель в начале декабря прошлого года заявила, что Минск-2 был подписан Западом только, чтобы дать время Киеву.