Брюссель, , 11:48 — REGNUM Страны Евросоюза планируют окончательно согласовать новый пакет санкций против России на заседании 22 февраля. Об этом сообщается в распространенной повестке предстоящего заседания постоянных представителей стран ЕС.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ожидается, что европейские представители согласуют десятый по счету пакет антироссийских санкций, а также новый пакет санкций против Белоруссии. В случае единогласного одобрения антироссийских мер постоянными представителями всех 27 стран ЕС, пакет будет считаться утвержденным и вступит в силу.

Заседание постпредов начнется в среду, 22 февраля, в 10:45 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что странам ЕС стоит заняться борьбой с инфляцией, а не введением новых антироссийских санкций, которые наносят ущерб самим европейским странам.