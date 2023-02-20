Турция не присоединится к односторонним санкциям против России — Чавушоглу
Анкара, 20 февраля 2023, 11:47 — REGNUM Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном 20 февраля заявил, что Анкара не присоединится к односторонним санкциям против Москвы.
При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что Турция не станет местом для обхода Россией санкций США и Евросоюза.
«Мы не присоединяемся к односторонним санкциям против России, но придерживаемся санкций ООН. Но мы также предпринимаем меры и контролируем ситуацию, чтобы через Турцию не происходил обход санкций США и Европейского Союза», — сказал Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что переговоры Энтони Блинкена и Мевлюта Чавушоглу прошли в президентском дворце в понедельник, 20 февраля.
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