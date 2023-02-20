Москва, 20 февраля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва обвинили в участии в террористической организации. Об этом 20 февраля сообщает издание «Коммерсантъ».

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Соловьев

Уточняется, что следователи расширили обвинение фигурантам указанного дела и теперь последних также обвиняют по ч. 2 ст. 205.5. УК РФ («Участие в террористической организации»), максимальным наказанием по которой является 20 лет тюремного заключения.

Кроме того, отмечается, что также подозреваемых обвиняют по ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223 УК РФ («Хранение и изготовление оружия и взрывных устройств») и ст. 167 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества»).

Помимо того, указывается, что в ходе обысков у фигурантов были обнаружены «коктейли Молотова» и огнестрельное оружие и они, как считают следователи, принимали участие в поджогах административных и служебных зданий и автомобилей, таким образом протестуя против спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

Как передавало ИА REGNUM, 25 апреля 2022 года ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на журналиста Соловьёва.