Резников заявил, что Запад не принял решения передать Киеву ракеты большой дальности

Киев, , 11:40 — REGNUM Решений передать Киеву ракеты большой дальности пока не принято, заявил 20 февраля в эфире всеукраинского телемарафона глава минобороны Украины Алексей Резников.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принципиальных решений по ним пока не принято», — заявил Резников. По его словам, Киев рассчитывает на то, что осуществятся «другие технические решения», касающиеся дальности ракет «не на 300, а на 200 км».

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак в ходе недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленскийм пообещал, что Киев получит «более дальнобойные вооружения», возможно, ракеты большой дальности.

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