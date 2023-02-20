Киев, 20 февраля, 2023, 11:40 — ИА Регнум. Решения передать Киеву ракеты большой дальности пока не принято, заявил 20 февраля в эфире всеукраинского телемарафона глава минобороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Принципиальных решений по ним пока не принято», — заявил Резников. По его словам, Киев рассчитывает на то, что осуществятся «другие технические решения», касающиеся дальности ракет «не на 300, а на 200 км».

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак в ходе недавней встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал, что Киев получит «более дальнобойные вооружения», возможно, ракеты большой дальности.