Вашингтон, , 11:35 — REGNUM На 79-м году жизни скончался американский комик, актер и сценарист Ричард Белзер, известный по проектам «Убойный отдел» и «Закон и порядок». Об этом в воскресенье, 19 февраля, сообщила актриса Ларейн Ньюман в своих социальных сетях.

Актер Ричард Белзер © Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Он был одним из самых веселых людей на свете. Мастер работы с публикой. Прощай, дорогой», — написала Ларейн на своей странице в социальной сети Twitter.

Как утверждает издание The Hollywood Reporter, причиной смерти актера стали множественные проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что отец российского хоккеиста Александра Овечкина Михаил Овечкин, скончавшийся 15 февраля, похоронен на Долгопрудненском кладбище.

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