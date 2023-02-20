Симферополь, , 11:31 — REGNUM Движение на Крымском мосту восстановлено после произошедшего ранее дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ «Тамань».

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено», — сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту три человека погибли и ещё один человек пострадал. ДТП произошло утром 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве транспорта Крыма пообещали быстро восстановить движение транспорта на Крымском мосту после дорожно-транспортного происшествия.