Симферополь, 20 февраля, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Движение на Крымском мосту восстановлено после произошедшего ранее дорожно-транспортного происшествия (ДТП), сообщили РИА Новости в пресс-службе ФКУ «Тамань».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Движение транспорта на Крымском мосту, приостановленное ранее после ДТП, восстановлено», — сообщили в пресс-службе.

В результате столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту три человека погибли и ещё один человек пострадал. ДТП произошло утром 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве транспорта Крыма пообещали быстро восстановить движение транспорта на Крымском мосту после дорожно-транспортного происшествия.