Киев, 20 февраля, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Украина может подарить бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водку, если лидер партии «Вперед, Италия!» её любит. Об этом, комментируя слова Берлускони о 20 бутылках водки, подаренных ему на день рождения президентом России Владимиром Путиным, в интервью газете Corriere della Sera заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Он отметил, что лично не знает итальянского политика, но слышал его подобные заявления.

«Может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы ее ему подарим», — сказал Зеленский.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным итальянского агентства LaPresse, в октябре 2022 года на закрытой встрече с коллегами по партии Берлускони якобы рассказал им, что президент России Владимир Путин прислал политику на день рождения «очень тёплое письмо» и ящик водки.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить, что такого рода подарки имели место.

Сам бывший премьер-министр Италии рассказал, что пошутил об обмене бутылками водки и вина с Путиным.