Москва, , 11:51 — REGNUM Пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), созданных в России в 2019–2021 гг., уже принесли конкретные результаты: только за 2022 год их участниками запатентовано почти две тысячи изобретений, а 550 единиц конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции переданы для внедрения в производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобрнауки России.

Российский ученый запатентовал технологию ведения горных работ на Луне и Марсе СибГИУ

Программы деятельности НОЦ реализуются в 36 субъектах Российской Федерации. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» у сотрудников 150 вузов, 140 научных организаций и 319 предприятий появилась возможность работать в новых условиях, изобретать и реализовывать проекты для реальной экономики конкретного региона.

С января по декабрь 2022 года создано 4 578 новых высокотехнологичных рабочих мест. Обучение в центрах развития компетенций прошли шесть с половиной тысяч руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Все это приближает достижение цели национального проекта «Наука и университеты» — вхождение России к 2024 году в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе, за счет создания эффективной системы высшего образования.

«Сегодня трудно переоценить роль и значимость научных исследований в развитии государства. Именно наука является фундаментом обеспечения технологического суверенитета и безопасности страны. Работа наших ученых уникальна и крайне важна для страны. Это подтверждает и объявленное президентом России Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий», — подчеркнул в своем поздравлении по случаю Дня российской науки вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Направления деятельности центров носят разносторонний и разноплановый характер. Так, в 2022 году ученые НОЦ «МореАгроБиоТех» в рамках проекта «Разработка и трансфер технологий морского «интернета вещей», экологического и климатического мониторинга» доработали прототип морских автономных дрейфующих метеостанций. Это малогабаритные измерительные платформы, обеспечивающие регулярные наблюдения в атмосфере над самой поверхностью воды, на поверхности и в толще льда, на открытых морских акваториях и в толще воды подо льдом. Метеостанции адаптированы к условиям арктического региона и в режиме онлайн будут уточнять маршруты судов по Севморпути.

Технологии связи объектов под и над водой испытали в СевГУ НОЦ «МореАгроБиоТех»

Дрейфующие метеостанции позволяют получать разнообразную информацию, в том числе данные о температуре воды и воздуха, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, толщине снежного и ледового покровов, направлении дрейфа льдов. Все это через спутник будет практически сразу доступно специалистам. Оператор сможет адресно устанавливать дискретность измерений и передачи информации от нескольких минут до суток, вводить буи в режим ожидания, вновь их активировать.

Над научным проектом работают ученые Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) совместно с Севастопольским государственным университетом. Сами приборы производит российская компания. Семь метеостанций уже работают, в 2023 году откроют еще сорок две.

«Гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике на основе российских дрейфующих буев имеет важнейшее и прикладное, и научное значение. Внедрение такой технологии позволит существенно повысить эффективность гидрометеорологического мониторинга в Арктике», — пояснил главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Морские наблюдательные системы» Севастопольского госуниверситета Сергей Мотыжев.

В рамках проекта «Инновационные технологии, обеспечивающие высокий уровень экологии» НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область) с космодрома «Байконур» стартовал космический аппарат «КуZбасс-300» — первый в истории региона спутник, запущенный в космос. Он разработан школьниками Кемерова, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) на спутниковой платформе компании «СПУТНИКС».

«КуZбасс-300» вышел на заданную орбиту — около 600 км над Землей. Аппаратура спутника будет осуществлять передачу на Землю данных телеметрии, голосовых сообщений, а также фотоснимков. Размер кузбасского спутника 340×100×100 мм. На корпусе закреплены 14 солнечных панелей, аккумуляторная батарея, камера, система ориентации положения камеры в направлении Земли с точностью один градус. Аппарат может работать в диапазоне температур: от –100 до +150 °C.

С помощью спутника на базе Центра управления полетами КузГТУ школьники и студенты региона осуществляют дистанционное зондирование Земли в рамках экологического мониторинга территории Кузбасса.

Космический аппарат «Кузбасс-300» - КузГТУ

Ученый Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) Виктор Корнеев разработал и запатентовал буровзрывную технологию ведения горных работ в космических условиях: на Луне и Марсе. Патент на способ проведения штольни удалось получить после того, как он смог обосновать техническую возможность осуществления взрыва при колебании температуры на поверхности Луны от +127° С днем до –173° С ночью. Ученый предложил использовать для проведения взрывных работ тротиловую шашку оригинальной конструкции.

«Достоинством тротила является безопасность транспортировки вследствие невысокой чувствительности к удару. Однако он имеет существенный недостаток — низкую температуру плавления, порядка 80 ˚С. Из-за этого он может расплавиться с ростом дневной температуры на поверхности небесных тел, вследствие чего взрывная шашка потеряет свою форму, а в условиях вакуума (а на Луне вакуум) тротил может даже дезинтегрировать на молекулы. Чтобы не допустить этого, было решено создать вокруг тротиловой шашки специальную оболочку», — пояснил доцент кафедры открытых горных работ и электромеханики СибГИУ Виктор Корнеев.

По словам ученого, разработанная технология не имеет аналогов в мире.

Участники Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» разрабатывают технологии повышения коэффициента извлечения нефти для трудноизвлекаемых запасов. Для этого они создали программное обеспечение «Инженерный симулятор технологических процессов», которое позволит моделировать движения многофазных потоков в процессе добычи, сбора и транспортировки углеводородов. С его помощью можно проводить как статические гидравлические расчеты, так и динамические.

«Инженерный симулятор — это отечественная разработка, которая позволяет заменить, а в некоторых случаях и превзойти зарубежные аналоги ПО, которое используется в ТЭК. Это особенно актуально в условиях формирования технологического суверенитета и беспрецедентного геополитического давления, с которыми столкнулась отрасль», — отмечает директор АНО НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин.

Программное обеспечение «Инженерный симулятор технологических процессов» НОЦ «Рациональное недропользование»

Программный комплекс создан на основе самых передовых информационных технологий, включая использование big data и предиктивной аналитики, искусственного интеллекта, 3D-моделирования и VR-технологий. Благодаря этому ПО может быть использовано для широкого спектра задач, таких как статический и динамический анализ, учет возможных осложнений и способов их преодоления. Симулятор также выступает как эффективный тренажер, который помогает инженерам отрабатывать практические навыки работы в штатных и нештатных ситуациях

При помощи программного продукта создаются виртуальные модели нефтяных и газовых месторождений, учитывается реальная конструкция скважин и линейных трубопроводов. ПО уже внедрено в промышленную эксплуатацию в компании «Лукойл».

Как сообщало ИА REGNUM, по национальному проекту «Наука и университеты» в стране работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня по 69 направлениям. Открываются молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Они совершают открытия и создают продукты, которые уже внедряются на производства.