Москва, 22 февраля 2023, 11:51 — REGNUM Пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), созданных в России в 2019–2021 гг., уже принесли конкретные результаты: только за 2022 год их участниками запатентовано почти две тысячи изобретений, а 550 единиц конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции переданы для внедрения в производство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобрнауки России.

Российский ученый запатентовал технологию ведения горных работ на Луне и Марсе
Российский ученый запатентовал технологию ведения горных работ на Луне и Марсе
СибГИУ

Программы деятельности НОЦ реализуются в 36 субъектах Российской Федерации. Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» у сотрудников 150 вузов, 140 научных организаций и 319 предприятий появилась возможность работать в новых условиях, изобретать и реализовывать проекты для реальной экономики конкретного региона.

С января по декабрь 2022 года создано 4 578 новых высокотехнологичных рабочих мест. Обучение в центрах развития компетенций прошли шесть с половиной тысяч руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий. Все это приближает достижение цели национального проекта «Наука и университеты» — вхождение России к 2024 году в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе, за счет создания эффективной системы высшего образования.

«Сегодня трудно переоценить роль и значимость научных исследований в развитии государства. Именно наука является фундаментом обеспечения технологического суверенитета и безопасности страны. Работа наших ученых уникальна и крайне важна для страны. Это подтверждает и объявленное президентом России Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий», — подчеркнул в своем поздравлении по случаю Дня российской науки вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Направления деятельности центров носят разносторонний и разноплановый характер. Так, в 2022 году ученые НОЦ «МореАгроБиоТех» в рамках проекта «Разработка и трансфер технологий морского «интернета вещей», экологического и климатического мониторинга» доработали прототип морских автономных дрейфующих метеостанций. Это малогабаритные измерительные платформы, обеспечивающие регулярные наблюдения в атмосфере над самой поверхностью воды, на поверхности и в толще льда, на открытых морских акваториях и в толще воды подо льдом. Метеостанции адаптированы к условиям арктического региона и в режиме онлайн будут уточнять маршруты судов по Севморпути.

Технологии связи объектов под и над водой испытали в СевГУ
Технологии связи объектов под и над водой испытали в СевГУ
НОЦ «МореАгроБиоТех»

Дрейфующие метеостанции позволяют получать разнообразную информацию, в том числе данные о температуре воды и воздуха, атмосферном давлении, скорости и направлении ветра, толщине снежного и ледового покровов, направлении дрейфа льдов. Все это через спутник будет практически сразу доступно специалистам. Оператор сможет адресно устанавливать дискретность измерений и передачи информации от нескольких минут до суток, вводить буи в режим ожидания, вновь их активировать.

Над научным проектом работают ученые Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ) совместно с Севастопольским государственным университетом. Сами приборы производит российская компания. Семь метеостанций уже работают, в 2023 году откроют еще сорок две.

«Гидрометеорологическая наблюдательная сеть в Арктике на основе российских дрейфующих буев имеет важнейшее и прикладное, и научное значение. Внедрение такой технологии позволит существенно повысить эффективность гидрометеорологического мониторинга в Арктике», — пояснил главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Морские наблюдательные системы» Севастопольского госуниверситета Сергей Мотыжев.

В рамках проекта «Инновационные технологии, обеспечивающие высокий уровень экологии» НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область) с космодрома «Байконур» стартовал космический аппарат «КуZбасс-300» — первый в истории региона спутник, запущенный в космос. Он разработан школьниками Кемерова, студентами и учеными Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) на спутниковой платформе компании «СПУТНИКС».

«КуZбасс-300» вышел на заданную орбиту — около 600 км над Землей. Аппаратура спутника будет осуществлять передачу на Землю данных телеметрии, голосовых сообщений, а также фотоснимков. Размер кузбасского спутника 340×100×100 мм. На корпусе закреплены 14 солнечных панелей, аккумуляторная батарея, камера, система ориентации положения камеры в направлении Земли с точностью один градус. Аппарат может работать в диапазоне температур: от –100 до +150 °C.

С помощью спутника на базе Центра управления полетами КузГТУ школьники и студенты региона осуществляют дистанционное зондирование Земли в рамках экологического мониторинга территории Кузбасса.

Космический аппарат «Кузбасс-300» -
Космический аппарат «Кузбасс-300» -
КузГТУ

Ученый Сибирского государственного индустриального университета (СибГИУ) Виктор Корнеев разработал и запатентовал буровзрывную технологию ведения горных работ в космических условиях: на Луне и Марсе. Патент на способ проведения штольни удалось получить после того, как он смог обосновать техническую возможность осуществления взрыва при колебании температуры на поверхности Луны от +127° С днем до –173° С ночью. Ученый предложил использовать для проведения взрывных работ тротиловую шашку оригинальной конструкции.

«Достоинством тротила является безопасность транспортировки вследствие невысокой чувствительности к удару. Однако он имеет существенный недостаток — низкую температуру плавления, порядка 80 ˚С. Из-за этого он может расплавиться с ростом дневной температуры на поверхности небесных тел, вследствие чего взрывная шашка потеряет свою форму, а в условиях вакуума (а на Луне вакуум) тротил может даже дезинтегрировать на молекулы. Чтобы не допустить этого, было решено создать вокруг тротиловой шашки специальную оболочку», — пояснил доцент кафедры открытых горных работ и электромеханики СибГИУ Виктор Корнеев.

По словам ученого, разработанная технология не имеет аналогов в мире.

Участники Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» разрабатывают технологии повышения коэффициента извлечения нефти для трудноизвлекаемых запасов. Для этого они создали программное обеспечение «Инженерный симулятор технологических процессов», которое позволит моделировать движения многофазных потоков в процессе добычи, сбора и транспортировки углеводородов. С его помощью можно проводить как статические гидравлические расчеты, так и динамические.

«Инженерный симулятор — это отечественная разработка, которая позволяет заменить, а в некоторых случаях и превзойти зарубежные аналоги ПО, которое используется в ТЭК. Это особенно актуально в условиях формирования технологического суверенитета и беспрецедентного геополитического давления, с которыми столкнулась отрасль», — отмечает директор АНО НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин.

Программное обеспечение «Инженерный симулятор технологических процессов»
Программное обеспечение «Инженерный симулятор технологических процессов»
НОЦ «Рациональное недропользование»

Программный комплекс создан на основе самых передовых информационных технологий, включая использование big data и предиктивной аналитики, искусственного интеллекта, 3D-моделирования и VR-технологий. Благодаря этому ПО может быть использовано для широкого спектра задач, таких как статический и динамический анализ, учет возможных осложнений и способов их преодоления. Симулятор также выступает как эффективный тренажер, который помогает инженерам отрабатывать практические навыки работы в штатных и нештатных ситуациях

При помощи программного продукта создаются виртуальные модели нефтяных и газовых месторождений, учитывается реальная конструкция скважин и линейных трубопроводов. ПО уже внедрено в промышленную эксплуатацию в компании «Лукойл».

Как сообщало ИА REGNUM, по национальному проекту «Наука и университеты» в стране работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня по 69 направлениям. Открываются молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Они совершают открытия и создают продукты, которые уже внедряются на производства.