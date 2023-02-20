Шебекино, Белгородская область, , 11:23 — REGNUM Село Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрел Донецка Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Еще одно село в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, в Вознесеновке пострадавших нет. Есть разрушения на территории нескольких предприятий», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что была произведена эвакуация с территорий пораженных предприятий. Восстановительные работы начнутся сразу после завершения обстрела.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ, в результате чего погибла мирная жительница.

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