Шебекино, Белгородская область, 20 февраля, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В Шебекинском округе Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попало село Вознесеновка. Об этом в понедельник, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«Еще одно село в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, в Вознесеновке пострадавших нет. Есть разрушения на территории нескольких предприятий», — говорится в распространенном сообщении.

Также Вячеслав Гладков отметил, что ремонтно-восстановительные работы начнутся сразу после завершения обстрела территории села.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал об обстреле села Новая Таволжанка со стороны ВСУ, в результате чего погибла мирная жительница.