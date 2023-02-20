Киев, , 11:22 — REGNUM Доказательств или каких-то свидетельств того, что России оказывает военную помощь Китаю, у Киева нет, заявил 20 февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью газетам Corriere della Sera и La Repubblica.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не видим подобных сигналов», — заявил украинский лидер, добавив, что хотел бы видеть Китай в числе союзников Украины, но пока это нереально.

По оценке Зеленского, если Китай встанет на сторону России, «война перерастёт в третью мировую», о чём знают в Пекине.

Напомним, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о якобы имеющихся у него данных о представлении Пекином военной помощи ВС РФ.

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