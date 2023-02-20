Берн, 20 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал о том, что на его сына Артёма было совершено нападение в фанатском секторе на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии «Базель» — «Серветт», сообщает «Спорт-Экспресс».

Сергей Корсун ИА REGNUM Бандиты

На стадионе молодой болельщик снимал всё на телефон, чтобы позже выложить в соцсети, однако, не дойдя до своего сектора, один из посетителей матча потребовал от него удалить запись. Молодой человек начал записывать новое видео с рассказом о случившемся, когда к нему подошел другой фанат и потащил за куртку с целью устроить драку. При этом никто не обращал внимания на происходящее до тех пор, пока молодой человек не закричал. Пострадавший рассказал о произошедшем в соцсетях.

Молодой человек признался, что впервые столкнулся с проявлением национализма за рубежом, подчеркнув, что к нему несколько раз обратились со словами: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?»

В футбольном клубе «Базель» пообещали разобраться и пообещали, что нападавшим грозит попадание в черный список, штраф и, возможно, арест.

По словам пострадавшего, после публикации в соцсетях с отметкой футбольного клуба ему начали поступать враждебные сообщения от пользователей, заявивших, что российский болельщик знал, куда шел, поскольку это был фанатский сектор.

Как сообщало ИА REGNUM, российская система распознавания лиц FindFace Security, которую установили в городах во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, помогла задержать большое количество людей в розыске.

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