Глава СЖР Соловьёв рассказал, что журналиста Сванидзе перевезли для продолжения лечения в Израиль

Москва, , 11:14 — REGNUM Решение о перевозке российского журналиста, экс-члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе для продолжения лечения в Израиль, приняли его родственники. Об этом 20 февраля рассказал глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

Николай Сванидзе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как отметил глава СЖР, слова которого приводит ТАСС, у него отсутствуют прямые контакты с родственниками Сванидзе.

«Но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева рассказала, что журналист Николай Сванидзе был выведен из медикаментозного сна и находится в сознании.