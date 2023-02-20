Москва, 20 февраля, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Певец Дима Билан во время записи музыкального шоу получил серьёзную травму. Речь идёт о проекте Big Love Show.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дмитрий Билан

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Как рассказал исполнитель в новом выпуске программы «Ты не поверишь!» на НТВ, ребро ему сломала коллега по цеху Мари Краймбрери во время их совместного выступления.

Артисты вместе выступили с песней «Ты не моя пара». Действие номера происходило на ринге, Билан и Краймбрери боксировали прямо на сцене. Певица, по всей видимости, не рассчитала силу своего удара и нанесла травму певцу. Билан отшутился, что не стал давать сдачи своей коллеге.

«Сломано всего одно ребро. Всего лишь одно ребро сломала она мне. Но я её, конечно, трогать не стал. Я знаю, как в нашей стране к этому относятся. Нельзя трогать женщин», — рассказал Билан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Дима Билан перенёс операцию. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за осложнений после коронавируса и, по словам певца, было связано с «пищеварительной историей».

Месяц спустя Билану потребовалась ещё одна операция, которая, как рассказал сам исполнитель, была не настолько серьёзной, как прошлая, и также прошла успешно.