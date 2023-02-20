Вашингтон, Ереван, Анкара и Баку стали спешить, опасаясь появления в Закавказье после украинского кризиса русского проекта, который может изменить ход событий. Не следует упускать из виду, что, несмотря на сильное желание Армении и Азербайджана решать проблемы за спиной России, они будут вынуждены возобновить с ее участием мирные переговоры.

Станислав Тарасов, , 11:59 — REGNUM В Мюнхене на полях конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она продолжалась полтора часа, и речь шла, как говорил сам Блинкен, об использовании Баку и Ереваном «исторической возможности установить прочный мир после более чем 30-летнего конфликта».

Закавказье Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперты обратили внимание на то, что ранее США, организовывая подобные встречи на разных уровнях, обозначали свою миссию как «посредническую». На сей раз в комментариях госдепа по итогам встречи такое определение отсутствует.

Вашингтон считает, что Ереван и Баку услышали его призывы «вступить в прямой диалог ради снижения напряженности в отношениях», то есть вывести за рамки миротворческого процесса Россию. При этом Баку настойчиво рекомендуется перестать выступать в тандеме с Турцией, которая оговаривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией рядом условий.

Встреча премьер-министра Армении, госсекретаря США и президента Азербайджана. Мюнхен. 18.02.2023 Цитата из видео Встречи глав Армении и Азербайджана, под эгидой США, в Мюнхене. 2023. Германия

Попытки игнорировать Россию уже наблюдаются.

В конце 2022 года Ереван под предлогом лачинского кризиса отказался от участия во встрече глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве, на которой планировалось обсуждение именно мирного договора между сторонами. Ереван тогда даже не уведомил Москву по официальным каналам о своем отказе. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, «он узнал об этом из сообщения пресс-службы».

Накануне Мюнхенской конференции замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции говорил, что Москва готова провести новую трехстороннюю встречу на уровне глав МИД с Азербайджаном и Арменией «для дальнейшего движения в рамках имеющихся договоренностей в сторону стабилизации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточняла, что необходимо уходить от «подмораживания переговорного процесса через возобновление работы по всем трекам по нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию границы, заключение мирного договора и контакты по линии гражданского общества».

Лачинский коридор CuriousGolden

Ереван на такие призывы практически не отреагировал.

Более того, 15 февраля 2023 года Пашинян на заседании правительства сообщил, что Ереван передал Баку «свой проект целостного договора с армянскими предложениями», который Армения готова подписать «в максимально сжатые сроки».

Так «формула действий» Пашиняна приобретает логику пошаговых мер: сначала подписывается мирный договор с Азербайджаном и в его параметрах на двусторонней основе рассматриваются вопросы делимитации границы и разблокирования транспортных коммуникаций.

Это полностью нивелирует трехстороннее соглашение Россия — Азербайджан — Армения от 9 ноября 2020 года, остановившее вторую карабахскую войну, и все последующие мирные соглашения. Москва к этому процессу может привлекаться, но уже не в статусе посредника, а как консультирующая сторона, предоставляющая географические карты и что-то еще другое.

Помимо этого, главы министерств иностранных дел стран — членов ЕС договорились об отправке в Армению на границу с Азербайджаном долгосрочной мониторинговой миссии, что создает в регионе сложную запутанную ситуацию.

Судя по всему, именно этот аспект мирного договора активно обсуждался Алиевым и Пашиняном на встрече с Блинкеном.

Азербайджанский президент квалифицировал этот диалог как «конструктивный». Выступая на панельной дискуссии в Мюнхене, Алиев и Пашинян фактически проигнорировали миротворческие усилия Москвы.

Президент Азербайджана заявил, что ему близок подход Вашингтона и Брюсселя, которые разделяют переговорный процесс на два отдельных трека: переговоры Армении и Азербайджана и установление контактов между Азербайджаном и армянским населением Карабаха. Он также сообщил, что «не позволит внешним силам вмешиваться в наши внутренние дела, Карабах — это Азербайджан».

Участники акции в поддержку России и в благодарность российским миротворцам у здания посольства РФ в Ереване © Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В итоге участие России в работе над мирным договором между Баку и Ереваном оказывается под вопросом.

Но Баку также считает, что если Ереван признает границы Азербайджана 1991 года (когда Нагорный Карабах входил в состав советского Азербайджана) в новом мирном договоре, то тогда неуместно упоминание о Карабахе, так как проблема проживающего там армянского анклава становится внутренним делом Азербайджана.

Армения же желает, чтобы права и безопасность армян Нагорного Карабаха были упомянуты в договоре отдельным пунктом. США также выступают за фиксацию в договоре положения о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха.

Азербайджан пока против этого, хотя нельзя исключать с его стороны компромиссных подходов на этом направлении, но без международных механизмов гарантий. Он пока еще выступает против формулировки в мирном договоре «международные механизмы обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха».

Гора Арарат. Граница Турции и Армении Diego Delso

Но есть и третий трек — турецкий.

Дело в том, что Турцию с визитом посетил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Как сообщают турецкие издания, на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу он решал конкретные вопросы, касающиеся «ускорения подготовки инфраструктуры для открытия наземного сообщения между двумя странами».

По всем признакам готовятся встреча на высшем уровне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Пашиняном и восстановление дипломатических отношений между двумя странами «без увязки отношений между Баку и Ереваном».

Ранее Анкара и Ереван уже достигли соглашения о прямых авиаперевозках и одобрили решение об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран. То есть происходит новый процесс: отделение собственно армяно-турецкой повестки от армяно-азербайджанской.

По мнению турецкой газеты Hürriyet, для этого существует определенные причины.

Между Турцией и ее западными партнерами складываются сложные отношения. Запад открыто обвиняет Эрдогана в стремлении установить в стране авторитарный режим, не считаясь с принципами демократии европейского типа. Соответственно, Анкара сталкивается с проблемой утраты доверия к своей внешней политике.

«В силу того, что Турция и раньше теряла доверие в глазах своих союзников или соседей в регионе, ее, откровенно говоря, почти не беспокоил тот факт, что Армения тоже вошла в число этих соседей, — пишет Hürriyet. — В результате ее шансы стать поистине важным региональным игроком на Южном Кавказе моментально улетучились. В то же время Турция уверена в том, что из всего набора существующих сложнейших внешнеполитических проблем как на Западе, так и на Ближнем Востоке она может осуществить прорыв именно на армянском направлении, что не только изменит геополитическую ситуацию в Закавказье, но и замостит дорогу Анкары в Европу».

Как видим, очередная геополитическая интрига в Закавказье строится на некоторых, не всегда звучащих публично, нюансах.

Динамика развития событий в регионе такова, что исключать ничего нельзя и почти все участники закавказской геополитической мистерии должны иметь запасную стратегию. Но пока мы видим активные усилия Вашингтона в сочетании с новыми импульсами, полученными в ходе мюнхенских договоренностей Блинкена с Алиевым и Пашиняном.

Вообще, складывается ощущение, что Вашингтон, Ереван, Анкара и Баку стали спешить, опасаясь появления в регионе после украинского кризиса русского проекта, который может изменить ход событий. Не следует упускать из виду, что, несмотря на сильное желание Армении и Азербайджана решать проблемы за спиной России, они будут вынуждены возобновить с ее участием мирные переговоры. Ведь может случиться и так, что одна из конфликтующих сторон использует в дипломатии с американцами технологический прием для того, чтобы политически скомпрометировать позиции другой стороны.

На данный момент выигрыш исторического времени может устраивать Армению, ведь на пути подписания мирного договора с Азербайджаном всегда появляются какие-то проблемы, а Азербайджану пока не удается конвертировать победу в карабахской войне в устойчивое мирное соглашение. Москва еще располагает аргументами для того, чтобы продолжать «закавказскую партию» с самым разным участием внешних игроков. Так что главные события впереди.