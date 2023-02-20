Москва, 20 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Законопроект о соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с руководителем думской фракции Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Иван Шилов, ИА REGNUM Государственная дума РФ

В сопроводительных материалах авторы указали, что инициатива разработана для установления единых требований к физическим лицам и компаниям по вопросам соблюдения тишины и покоя жителей России. Сейчас вопросы обеспечения тишины в ночное время регулируют региональные законы и вышеуказанные требования разнятся, отметили парламентарии.

Депутаты предлагают установить период времени с 22:00 до 07:00 местного времени. Также предполагается, что проводить строительные и ремонтные работы возможно с 09:00 до 19:00 местного времени в будние дни с обязательным перерывом в период с 14:00 до 16:00 местного времени. Отмечается, что нормы закона не будут применяться для предотвращения правонарушений, предотвращения и ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий.

Также они не коснутся проведения массовых мероприятий в нерабочие праздничные дни, установленные российским законодательством Российской Федерации, проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, отправления религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий и празднования Нового года с 22:00 местного времени 31 декабря до 04:00 местного времени 1 января.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов предложил изменить столичный «закон о тишине» и запретить ремонты по субботам.