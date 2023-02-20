ВС России уничтожили большую часть поставленной Киеву военной техники НАТО

Москва, , 10:53 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили большую часть военной техники, которую Запад поставил Киеву. Об этом 20 февраля журналистам сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки (СВР) России.

Военные поставки НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками», — отметили в СВР.

В ведомстве уточнили, что с декабря 2021 года страны североатлантического альянса передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем.

Кроме того, Киев получил от стран НАТО 9800 ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО), 609 тыс. противотанковых снарядов и 1 млн 206 тыс. снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России, всего с начала проведения специальной военной операции (24 февраля 2022 года) российские военные уничтожили 385 самолётов, 210 вертолётов, 3178 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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Кроме того, было уничтожено 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники.

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