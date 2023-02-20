Москва, 20 февраля, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Нагорных в интервью «Спорт-Экспресс» 20 февраля назвал бюджет «железнодорожников» одним из самых крупных в высшей лиге.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч. «Локомотив»

«5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет», — сообщил Нагорных.

Также председатель совета директоров «Локомотива» отметил, что утвержденный бюджет позволяет работать не только клубу, но и академии, а также женской команде.

Перед началом второй половины сезона состав «железнодорожников» пополнили Сергей Пиняев («Крылья Советов», 2,6 млн евро), Максим Глушенков («Крылья Советов», 2,6 млн евро), Илья Лантратов («Химки», 200 тысяч евро), Херман Конти («Бенфика», свободный агент) и Игорь Смольников («Торпедо», свободный агент).

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию, что московский клуб заинтересован в подписании колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.