Москва, 20 февраля, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Сумму в размере пяти миллионов долларов требовали захватившие 17 февраля заложников в магазине в Москве, сообщает 20 февраля источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Захватившие заложников в магазине на улице Таганской потребовали передать им $5 млн и дать возможность покинуть территорию России на самолёте.

При этом они угрожали взорвать магазин. Один из злоумышленников во время переговоров выстрелил в представителя правоохранительных органов.

Сообщение о захвате заложников поступило в восемь часов вечера, при этом в 21:02 мск налётчиков обезвредили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе операции по освобождению захваченных в заложники двух человек в цветочном магазине в Москве был ранен представитель Московского уголовного розыска.