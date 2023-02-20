Власти Японии запросили экстренное заседание Совбеза ООН из-за новых пусков ракет КНДР

Токио, , 10:47 — REGNUM Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за новых пусков ракет Северной Кореи запросили власти Японии. Об этом 20 февраля заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, его слова приводит телеканал NHK.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Как напомнил глава правительства Японии, КНДР вновь произвела запуски своих межконтинентальных баллистических ракет 18 и 20 февраля.

«Поэтому сейчас мы запрашиваем у Совета Безопасности ООН проведение экстренного заседания», — сказал он.

Помимо того, Кисида уточнил, что в связи с этим считает необходимым двухстороннее сотрудничество Токио с США и трехстороннее сотрудничество двух названных стран с Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пхеньяне рассказали о мощности новых твердотопливных баллистических ракет КНДР.