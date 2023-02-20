Украинские войска обстреляли Донецк, Водяное, Макеевку, Марьинку и Новосёловку-2

Донецк, , 10:37 — REGNUM Донецк и Макеевка, а также населённые пункты Водяное, Марьинка и Новосёловка-2 в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 20 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Смерч Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Марьинки со стороны украинских войск был зафиксирован в 08:56 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 09:12 ВСУ выпустили семь мин калибра 120 мм по Новосёловке-2, а в 09:45 — ещё шесть снарядов калибра 152 мм по Новосёловке-2, четыре мины калибра 120 мм по Марьинке и десять снарядов калибра 152 мм по Водяному.

Кроме того, отмечается, что в 09:55 и 10:25 киевские военные выпустили по три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка и Макеевке соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате артиллерийского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны вооружённых формирований Украины погибла мирная жительница.