Москва, 20 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Предприниматели рассчитывают получить большей свободы в своей работе, а также поддержки от государства. Таковы ожидания бизнеса от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Также бизнес ждёт чётких сигналов о том, какого участия в решении социальных и экономических вопросов от предпринимательского сообщества ожидает власть.

«Бизнес ждёт от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства», ― заявил в беседе с РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он указал на важность «не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры». Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) считает, что говорить следует о развитии экономики, и на фоне экономики — о развитии социальной сферы.

По мнению партнёра налоговой практики Key Consulting Group Вадима Егулемова, послание может стать отправной точной для изменений в налоговой системе.

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Финансисты ожидают, что в ходе президентского послания будут объявлены новые льготные кредитные программы. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, наибольшее внимание может быть уделено льготной ипотеке, а также могут быть рассмотрены вопросы, связанные с выходом госбанков — Сбербанка и ВТБ — в Крым, с работой банков на новых территориях. Не исключено и обсуждение вопросов, связанных с кредитными каникулами для участников СВО и членов их семей, добавил он.

При этом банкиры ожидают обсуждения вопросов, связанных с автокредитами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин огласит своё послание в Гостином дворе 21 февраля. Запланированное на этот же день заседание Госдумы перенесено на 22 февраля.

Как ранее заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, глава государства в послании сделает акцент на текущей политической ситуации: специальной военной операции, экономике и социальной сфере.