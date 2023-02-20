Белгород, 20 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. В результате артиллерийского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны вооружённых формирований Украины погибла мирная жительница. Об этом 20 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Новая Таволжанка вновь под артиллерийским обстрелом. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии скончалась в машине скорой помощи», — написал он в своём сообщении.

Также губернатор Белгородской области уточнил, что ещё один мирный житель в результате обстрела со стороны ВСУ был ранен и с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ, пострадавшему в данный момент оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

«На месте находится глава округа Владимир Жданов и оперативные службы. Всех сотрудников предприятия сейчас вывозим на безопасное расстояние», — добавил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Марьинку, Новобахмутовку и Пески.