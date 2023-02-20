Москва, 20 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. В результате взрыва коробки в коттеджном посёлке «Изумрудный» в Новой Москве пострадала 22-летняя девушка, уточняет источник ИА REGNUM.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По уточненной информации, на первом этаже дома в холле лежала коробка. Девушка её открыла. В результате коробка взорвалась и загорелась.

Молодая девушка получила ожоги лица и другие травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в коттеджном посёлке «Изумрудный» 20 февраля. Ранее говорилось, что при взрыве пострадал ребенок.

Подробнее в материале: Очевидцы сообщили о взрыве в Новой Москве, пострадал ребёнок