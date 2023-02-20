Москва, , 10:29 — REGNUM Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству продолжает реализацию контрактов по поставкам российского стрелкового оружия на рынки Ближнего Востока, передает агентство ТАСС в понедельник, 20 февраля.

IDEX-2023 © Mohamad Badreddine / Xinhua / globallookpress

«Интерес к российскому стрелковому оружию со стороны иностранных заказчиков всегда был повышенный. В настоящее время реализуются ранее подписанные контракты <…> осуществляется проработка новых обращений заказчиков», — сообщили в ФСВТС в ходе Международной выставки вооружений IDEX-2023.

Отмечается, что специальная военная операция могла поспособствовать повышению интереса к российскому стрелковому оружию.

Напомним, 16-я Международная выставка вооружений IDEX-2023 проходит с 20 по 24 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Как передавало агентство Reuters, активность Соединенных Штатов Америки на прошедшей выставке Aero India свидетельствует о намерении США переключить Индию, использующую в основном российские военные самолёты, на закупку американского вооружения.

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