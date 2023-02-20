Киев, 20 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Центр Киева перекрыт, предположительно, из-за приезда иностранной делегации, сообщает 20 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Гигантские пробки в Киеве после перекрытия центра города, — говорится в сообщении. — Пишут о приезде в столицу иностранных делегаций».

Уточняется, что пробка образовалась в Святошино и Нивках, проспект Берестейский полностью перекрыт, как и Воздухофлотский мост.

Перекрыли также проспект Победы, бульвар Леси Украинки и улицу Гетьмана. ТГ-канал отмечает со ссылкой на местные паблики, что у американского посольства замечены автобусы.

Напомним, ранее стало известно, что 20–22 февраля планируется визит в Польшу американского президента Джо Байдена. 21 февраля в Варшаве состоится саммит так называемой бухарестской девятки.