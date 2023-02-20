Глава МИД Турции провёл в Анкаре переговоры с госсекретарём США

Анкара, , 10:16 — REGNUM Переговоры провёл в Анкаре с госсекретарём США Энтони Блинкеном глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом 20 февраля рассказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Переговоры прошли в президентском дворце. По их итогам ожидается совместная пресс-конференция», — приводит слова представителя МИД республики ТАСС.

Кроме того, как ожидается, в ходе своего первого визита в Анкару Блинкен также будет принять президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что вместо министра национальной обороны Турции Хулуси Акара на заседании НАТО будет присутствовать постпред этой страны при альянсе Левент Гюмрюкчю.