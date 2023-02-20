Берлин, 20 февраля, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Ближайшие недели конфликта станут решающими для Украины. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg, опубликованном 20 февраля, высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Christian Charisius/dpa/Global Look Press Борис Писториус

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«Думаю, следующие недели будут в некоторой степени решающими», — считает он.

При этом глава оборонного ведомства уточнил, что указанный период важен, однако он не определит исход конфликта на Украине.

Писториус также указал на необходимость в следующие три месяца обеспечить противовоздушную оборону Украины. По его словам, это является «важнейшим приоритетом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что конфликт на Украине должен закончиться, всем сторонам следует положить конец противостоянию и найти способ прекращения огня.

Представитель Китая подчеркнул, что Пекин всегда выступал за мир и проведение переговоров и впредь будет прилагать конструктивные усилия по разрешению конфликта.