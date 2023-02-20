Украинские войска обстреляли Донецк, Марьинку, Новобахмутовку и Пески

Донецк, , 10:09 — REGNUM Вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Марьинку, Новобахмутовку и Пески. Об этом 20 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрелы Новобахмутовки со стороны ВСУ были осуществлены в 08:10 (совпадает с мск), 08:20 и 09:00 и в ходе них по населённому пункту было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм, десять мин калибра 120 мм и шесть снарядов калибра 152 мм соответственно.

Также указывается, что в 09:15 киевские войска выпустили семь мин калибра 120 мм по Пескам, в 09:35 — четыре снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка и в 09:45 — три снаряда калибра 155 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины.