Очевидцы сообщили о взрыве в Новой Москве, пострадал ребёнок
Москва, 20 февраля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Взрыв произошел в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщает 20 февраля источник ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные
Инцидент произошел в коттеджном посёлке «Изумрудный» по улице 2-я Изумрудная дом 3.
Со слов очевидцев, во дворе дома возле подъезда взорвалась коробка. Предположительно, в результате взрыва пострадал ребёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в результате схода лавины автомобиль минобороны Армении упал в овраг. Погибли два армянских военных и ещё два пострадали.