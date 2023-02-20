Москва, 20 февраля, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Взрыв произошел в Новой Москве, есть пострадавшие, сообщает 20 февраля источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Инцидент произошел в коттеджном посёлке «Изумрудный» по улице 2-я Изумрудная дом 3.

Со слов очевидцев, во дворе дома возле подъезда взорвалась коробка. Предположительно, в результате взрыва пострадал ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в результате схода лавины автомобиль минобороны Армении упал в овраг. Погибли два армянских военных и ещё два пострадали.