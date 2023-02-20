Пекин, 20 февраля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Иррациональная ненависть Европы к России мешает процессу урегулирования конфликта на Украине. Об этом говорится в статье китайского государственного издания Global Times, опубликованной в понедельник, 20 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун сравнил агрессивную политику Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта России и Украины с «отрезанием собственной руки в попытках избавиться от кровоточащей раны».

По мнению издания, «Россию будет сложно посадить за стол переговоров» после её исключения из числа участников Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей с 17 по 19 февраля.

Ранее член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявил о готовности КНР к концу месяца предоставить документ с изложением позиции по урегулированию конфликта на Украине.

Как передавало издание Financial Times, на прошедшей 59-й Мюнхенской конференции по безопасности страны Запада предприняли неудачные попытки убедить страны глобального Юга ужесточить внешнюю политику в отношении России.