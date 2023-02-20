«Ъ» назвал урегулирование украинского конфликта главной целью визита в Россию главы МИД Китая

Москва, , 10:01 — REGNUM Главной целью визита в Россию китайского министра иностранных дел Ван И является повышение роли Китая в урегулировании украинского конфликта, пишет 20 февраля «Коммерсантъ».

Ван И Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам официального представителя МИД Китая Ван Вэньбиня, поездка Ван И в Россию нужна китайской стороне для продвижения двусторонних отношений с Москвой.

Пекин хотел бы, координируясь с российской стороной, защищать законные права и интересы двух стран. Кроме того, интерес Пекина в том, чтобы играть позитивную роль в обеспечении мира на международной арене, отмечает Ван Вэньбинь.

Напомним, в России Ван И будет находиться 20–21 февраля. Также глава китайской дипломатии посетил ряд европейских стран.

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