В минтрансе пообещали быстро восстановить движение на Крымском мосту после ДТП

Керчь, Крым, , 09:59 — REGNUM Движение автотранспорта на Крымском мосту, ранее приостановленное из-за ДТП, планируется восстановить в течение получаса. Об этом 20 февраля рассказал заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Крымский мост Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Движение на мосту восстановят в самое ближайшее время, в течение ближайшего получаса», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лукашенко указал, что ДТП произошло из-за лобового столкновения трёх легковых автомобилей и в результате него есть погибшие.

При этом замминистра транспорта региона уточнил, что из-за ремонта движение автотранспорта шло по уже отремонтированной части Крымского моста: по одной полосе в каждом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту три человека погибли и один пострадал.