Краснодар, , 09:43 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий на участке федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» перекрыто дорожное движение. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по Красноярскому краю.

«В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями с 10:35 по местному времени введены ограничения движения для всех видов транспорта на трассе Р-255 «Сибирь» с 842-го по 872-й километр», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с просьбой «быть предельно внимательными и учитывать погодные условия».

Напомним, что, по данным Гидрометцентра Красноярского края, 19 и 20 февраля в центральных районах региона прошел снегопад, приведший к появлению на дорогах снежного наката.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщалось, что из-за оползня на участке федеральной трассы А-147 Джугба — Сочи произошло обрушение.

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