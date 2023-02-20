Роскомнадзор собирается запустить систему «Вепрь» для выявления угроз в интернете

Москва, , 09:43 — REGNUM К запуску во второй половине 2023 года системы «Вепрь», предназначенной для выявления «потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы», ведёт подготовку главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору). Об этом 20 февраля рассказал в пресс-службе ГРЧЦ.

Сеть Иван Шилов, ИА REGNUM

Как уточнили в пресс-службе, сообщение которой приводит РИА Новости, разработка информационной системы «Вепрь» осуществляется с 2022 года.

«На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года», — говорится в заявлении.

Также указывается, что новая система вместе с системой распознавания образов с запрещённой информацией «Окулус» являются частями единой российской системы мониторинга информационного пространства.

При этом отмечается, что система «Вепрь» будет служить «для выявления потенциальных точек напряжённости в Сети, способных перерасти в информационные угрозы», а также для их анализа и составления прогнозов по последующему распространению материалов деструктивного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в сервисах «Яндекса» произошёл сбой. Пользователи пожаловались на то, что не могут открыть страницы поиска, музыки, карт, «Кинопоиска» и других.