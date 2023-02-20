Москва, 20 февраля, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, предполагающий в том числе повышенные коэффициенты для выплаты зарплаты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, разработали депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля, законопроекты направлены в правительство России для получения официального заключения.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Считаю, что людям нужно платить повышенную заработную плату. Для этого мы предлагаем ввести так называемые районные коэффициенты, которые уже много лет применяются для выплаты зарплаты в районах Крайнего Севера. Размер и порядок их применения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должно определить правительство РФ», — отметил Миронов.

Одновременно предлагается установить повышающие районные коэффициенты для расчета стипендий студентам.

Также законопроектами предусматривается предоставление гражданам, работающим в новых российских регионах, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в размере восьми календарных дней.